Publicado 29/12/2021 15:08

O futuro de Alef Manga, especulado no Vasco e no Santos, está definido: Coritiba. O Volta Redonda e o Coxa iniciaram a troca de documentos para sacramentar a transação. O atacante de 27 anos será emprestado por uma temporada, até o fim de 2022, mas em contrapartida renovará o vínculo com o Voltaço por mais 12 meses (até dezembro de 2023).

A ideia do Volta Redonda é fazer com que Alef Manga se valorize ainda mais ao atuar em 2022 na Série A e consiga gerar uma boa venda no futuro. Os dois clubes foram procurados pela reportagem, mas não quiseram abordar o assunto. O empresário do atleta, Marlei Feliciano, seguiu a linha e manteve o silêncio.

Embora não confirmem, a reportagem teve acesso ao documento que será assinado por Alef Manga. A expectativa é que tudo seja definido ainda em 2021 para que o jogador se apresente o novo clube em janeiro.

Alef Manga se destacou pelo Volta Redonda no Carioca 2021 e foi emprestado ao Goiás para a disputa do Brasileirão. Em oito meses de Esmeraldino, ele marcou dez gols em 34 jogos e ainda deu quatro assistências. Apesar dos bons números e exibições de chamarem atenção, os goianos não exerceram a opção de compra.