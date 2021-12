Jorge Jesus - MAURO PIMENTEL / AFP

Publicado 28/12/2021 20:26

O Flamengo não quis esperar Jorge Jesus, e o treinador, que deixou o comando do Benfica nesta terça-feira, pode parar no Atlético-MG, clube que perdeu Cuca, técnico que pediu para não continuar para a temporada 2022. A diretoria do Galo, com a ajuda de Giuliano Bertolucci, um dos principais agentes do futebol, abriu conversas para tentar a chegada do português.

Bertolucci foi o responsável pela ida de Jorge Jesus ao Flamengo, em 2019, e também na ida do treinador para o Benfica, em 2020. Agora, o agente irá intermediar as conversas entre o Atlético-MG e o comandante. Um dos pontos que pesa contra é a vontade de o Galo em manter a comissão técnica permanente do clube, mas o gajo não abre mão de ter a sua comissão, que, no Rubro-Negro, contava com sete membros.

O Atlético-MG, oficialmente, não fala sobre negociações e adota cautela nas tratativas. Enquanto isso, negocia a rescisão com Cuca. O time mineiro não abre mão de receber o valor integral da quebra do vínculo, mas as cifras não foram reveladas.