Paulo Sousa, técnico que comandava a seleção da Polônia - AFP

Publicado 29/12/2021 16:17

O caminho está livre para o Flamengo anunciar a contratação de Paulo Sousa. O presidente da Federação Polaca, Cezary Kulesza, confirmou nas redes sociais a informação que o Jornal O Dia havia publicado nesta quarta-feira: o sinal verde para a rescisão foi dado, e o treinador ficará livre após ter quitado a multa rescisória de 320 mil euros, pouco mais de 2 milhões de reais.

"Enquanto Conselho de Administração da Federação, nós decidimos por unanimidade rescindir o contrato com Paulo Sousa. Como parte do acordo, o ex-treinador pagará a indenização do PZPN de acordo com as expectativas da federação", confirmou.

O Flamengo deseja anunciar a contratação de Paulo Sousa ainda nesta quarta-feira. Agora se tornou questão de tempo que o clube divulgue nas redes sociais a contratação do treinador português. Em contato com um dirigente do Fla, ele respondeu: "Liga o alerta nas redes sociais".