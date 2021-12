Sandro Gomes - Reprodução

Sandro GomesReprodução

Publicado 31/12/2021 13:23

O Flamengo já iniciou o processo de reformulação na comissão técnica para 2022. O primeiro a ser demitido foi o preparador de goleiros Wagner Miranda. Porém, o clube perdeu um profissional que não esperava. Trata-se do analista de desempenho Sandro Gomes.

Sandro pediu para ser desligado do Flamengo porque aceitou um convite do técnico Zé Ricardo para trabalhar no rival Vasco, que disputará a Segunda Divisão em 2022. A decisão de trocar um dos principais clubes do futebol sul-americano atualmente por uma equipe que está em baixa no cenário nacional foi, segundo apurou a reportagem, por questões financeiras e pelo profissional entender que não tem grandes expectativas de crescimento no Ninho do Urubu.

Essa foi a segunda passagem de Sandro Gomes pelo Flamengo. A primeira foi de 2011 a 2015, quando trabalhou na categoria de base. Em 2019, ele retornou e ficou até dezembro de 2021.