Paulo Sousa - AFP

Publicado 31/12/2021 13:49 | Atualizado 31/12/2021 13:59

O técnico Paulo Sousa, antes mesmo de ser anunciado de forma oficial pelo Flamengo, já havia iniciado o planejamento para 2022, através de reuniões com Marcos Braz e Bruno Spindel e videoconferência com profissionais que trabalham no clube que estão no Brasil, como Marcio Tannure, chefe do DM, e Fabinho, Gerente de Futebol. Mas agora ele sabe quando chegará ao Rio para começar os trabalhos presenciais no Ninho: 7 de janeiro.

A emissão das passagens foi feita nesta sexta-feira, quando o estafe do treinador confirmou a data para o Flamengo, que logo correu atrás para conseguir os bilhetes e deixar tudo pronto para o português se planejar.

Paulo Sousa sairá de Portugal no dia 6 e chegará no dia seguinte na companhia de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo que ficará na Europa para dar suporte ao treinador. Bruno Spindel, diretor executivo que esteve no Velho Continente durante dias, desembarcou nesta sexta-feira no Brasil.

Apesar de chegar apenas no dia 7 ao Brasil, Paulo Sousa tem trabalhado de forma intensa para conhecer o elenco e os profissionais do Flamengo. O português terá ao seu lado sete profissionais na comissão técnica. São eles:

César Andrade (auxiliar responsável pela parte tecnológica)



Manuel Cordeiro (treinador adjunto)



Luis Salaa (preparador físico)



Antônio Gomes (preparador físico)



Victor Sanches (auxiliar adjunto)



Paulo Grilo (treinador de goleiros)



Cosimo Capagli (analista)

A reapresentação do elenco profissional do Flamengo está prevista para o dia 10 de janeiro, e a tendÊncia é que a estreia aconteça apenas em fevereiro. Enquanto isso, sob o comando de Mauricio Souza, a garotada rubro-negra disputará o início do Carioca.