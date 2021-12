Valdivia - AFP

Publicado 31/12/2021 16:29

Rio - Ídolo do Palmeiras, o meia Valdívia já despertou interesse do Flamengo. Em entrevista à ESPN, o chileno confirmou que chegou a ser procurado pelo Rubro-Negro ao longo da carreira, mas explicou o motivo de não ter levado as conversas a diante.

“Eu não poderia falar uma coisa mais concreta, porque não me lembro muito bem. Mas eu me lembro que chegou um empresário e falou para mim que tinha interesse do Flamengo. Mas fora isso, não me lembro. Eu sempre disse que para mim seria difícil jogar em outra equipe no Brasil. Joguei em poucas equipes, porque passei muitos anos nas equipes em que fui contratado”, afirmou Valdívia.



“O carinho é sincero e é real (pelo Palmeiras), minha família gostou muito, eu acabei comprando uma casa em São Paulo, então, se fosse para voltar, na época que teve interesse de outros clubes, teria sido muito difícil”, acrescentou.