Relação de Coutinho com o Vasco pode melar negociação com o FlamengoFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 30/12/2021 19:48

Rio - A possibilidade do meia Philippe Coutinho atuar com a camisa do Flamengo em 2022 pode ser excluída ainda nesta quinta-feira. De acordo com o repórter Marcelo Bechler, da "TNT Sports", o jogador tem receio de estragar a sua relação de carinho com o Vasco após entrar na mira do Rubro-negro.

O meio-campista foi revelado nas categorias de base do Vasco, em 2009, e possui muito respeito da torcida do Cruz-Maltino. A chance de vestir a camisa do rival pode incentivar o jogador a se afastar de um possível avanço na negociação.

O nome do jogador agradou o treinador Paulo Sousa e, além disso, fez com que o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, monitorasse a situação de Phillipe Coutinho, mas a relação com o Vasco foi o principal motivo para a conversa não fluir.