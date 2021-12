Sormani critica interesse do Flamengo em Philippe Coutinho - Foto: Reprodução/Bate-Bola Debate

Publicado 30/12/2021 17:45

Rio - O jornalista Fábio Sormani, da "ESPN", criticou o interesse do Flamengo em contratar o meia Philippe Coutinho, do Barcelona, nesta quinta-feira. Para o comentarista, o jogador não teria vaga no time titular do Rubro-negro e questionou a complexidade da negociação pelo atleta.

"O Coutinho estaria vindo pra jogar em que posição? Pra ser banco do Arrascaeta? Porque ele não joga no lugar do Everton Ribeiro. Não faz a mesma função. Também, não faz as mesmas funções de Bruno Henrique e Andreas. Vejo o Coutinho semelhante ao Arrascaeta. Vão tirar o uruguaio? Eu acho que não", afirmou o jornalista Fábio Sormani.

"Não consigo ver o Philippe Coutinho jogando no lugar do Everton Ribeiro. Acho que ele não faz a mesma função. Vejo o Coutinho mais aproximado com um atacante e consequentemente com o mesmo estilo do Arrascaeta. Acho que não vale trazer ele, ainda mais por essas cifras. Ele é o terceiro maior salário do Barcelona, arcar com 3 milhões de euro é inviável. Isso não só pro Flamengo, mas para qualquer clube brasileiro", concluiu.