Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 30/12/2021 16:04

Renê, lateral do Flamengo Divulgação Rio - O lateral Renê pode deixar o Flamengo em breve. De acordo com o jornalista Fábio Sormani, da ESPN, o jogador entrou na mira do Santos para a próxima temporada e terá seu futuro definido por Paulo Sousa, que será questionado se deseja contar com o camisa 6.

“Eu fiquei sabendo que o Santos está sondando o Renê, lateral-esquerdo do Flamengo, mas o estafe do atleta pediu um tempo porque não sabe como ele será avaliado pelo Paulo Sousa”, disse Sormani.



Renê tem contrato com o Flamengo até o fim de 2022. No entanto, perdeu espaço no fim da temporada e terminou o ano como terceira opção para a lateral-esquerda, atrás de Filipe Luís e Ramon.