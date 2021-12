Paulo Sousa - AFP

Publicado 30/12/2021 10:56

Rio - O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, celebrou o acerto do clube com o técnico Paulo Sousa. Em entrevista ao site "Poder 360", o mandatário destacou a vontade do português em comandar o time carioca.

"Estou muito feliz com a contratação do Paulo e seus auxiliares. Estamos trazendo para o Flamengo um grupo super capacitado, que realizou trabalhos de grande qualidade nos últimos anos, liderado por um profissional com uma carreira destacadamente vencedora como atleta e colocou a vontade de vencer e ganhar títulos pelo nosso clube acima de qualquer outra prioridade", disse Landim.

Paulo Sousa pediu demissão da seleção da Polônia para poder fechar com o Flamengo e arcou do próprio bolso com uma multa de 300 mil euros. Ele assinou com o clube por duas temporadas.

Sousa foi a opção do Flamengo após o clube não ter uma posição definitiva de Jorge Jesus sobre um possível retorno. Diante da incerteza em relação ao Mister sobre a saída do Benfica, que acabou acontecendo na manhã da última segunda-feira, o Rubro-Negro preferiu partir para outra alternativa. A reunião que fechou a contratação do português aconteceu no último sábado (25), em Fátima, cidade na Serra de Aire, em Portugal, com os representantes do treinador.