O ex jogador Zico durante o jogo das estrelas 2021 , realizado no estádio Luso Brasileiro na cidade do Rio de Janeiro, RJ, nesta Terça-feira, 28. - DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS

Publicado 29/12/2021 11:06

Rio - Zico não quis falar sobre a busca do Flamengo por um novo treinador. Na última terça-feira, após o Jogo das Estrelas, o Galinho se esquivou das perguntas sobre o Rubro-Negro.

“Não vou comentar nada. Zero”, disse o ídolo rubro-negro.

Zico se mostrou chateado com o fato de o Maracanã não receber o evento beneficente neste ano, como sempre acontece.

"Ficamos esse ano impossibilitados de fazer o evento, conseguimos fazer algumas ações legais, ajudar as entidades nesse período, mas não é aquilo que gostaríamos. Estamos voltando, tivemos todos esses problemas de não poder utilizar a nossa casa, que é o Maracanã, mas só temos a agradecer à Ilha, à Portuguesa, por nos ceder esse espaço. Vamos procurar fazer uma bela festa. É gratificante para nós", declarou Zico.

"Tomara que tudo o que está acontecendo no Maracanã seja pelo bem do Maracanã. Nós tivemos uma mudança de todo o estádio em 2014, para a Copa do Mundo, e, poxa, em sete anos, já tem que trocar tudo de novo? Estranho, né? A maioria dos estádios, dos grandes palcos, não trocam de campo toda hora. Houve um desencontro, mandaram e-mail para o meu filho garantindo a data, eles sabem que os convidados só podem jogar no intervalo entre o Natal e Ano Novo. Não foi possível, paciência. Que o Maracanã fique bom e parem de reclamar do gramado. Todos jogadores reclamam. Que consertem", completou.