JesusFoto: Divulgação/Flamengo

Publicado 28/12/2021 15:06

Rio - A saída de Jorge Jesus do Benfica, confirmada na manhã desta terça-feira, deixou os torcedores do Flamengo irritados, já que o clube optou por não esperar o Mister e acertar com Paulo Sousa. No entanto, de acordo com o jornalista André Rocha, do UOL, líderes do elenco estão tentando fazer com que o clube volte atrás na decisão.

Segundo o jornalista, os jogadores ficaram esperançosos com a chance de voltarem a ser comandados por Jesus. O sonho de ter o treinador de volta foi alimentado por ele mesmo, que ainda mantém contato com alguns atletas, e pelos dirigentes que estão em Portugal.

Apesar da vontade de alguns jogadores pela volta de Jesus, o Flamengo está fechado com o técnico Paulo Sousa, que inclusive já assinou contrato. Ele deve ser anunciado nas próximas horas.