Mesmo com todas dificuldades, Jorge Jesus sempre foi a prioridade do Flamengo - MAURO PIMENTEL / AFP

Mesmo com todas dificuldades, Jorge Jesus sempre foi a prioridade do FlamengoMAURO PIMENTEL / AFP

Publicado 28/12/2021 10:31

Rio - Pego de surpresa com o pedido de demissão de Cuca, na noite da última segunda-feira, o Atlético-MG pode ter o nome de Jorge Jesus em pauta para assumir o clube, já que o treinador entregou o cargo no Benfica e deve ficar livre no mercado. A possibilidade, porém, não agradou nada aos flamenguistas.

Jorge Jesus pelo amor de Deus cara Atlético Mineiro não — Kadu (@matiaseduardo72) December 28, 2021 Marcos Braz contratou o Jorge Jesus.



Para o Atlético. — Ilton (@iltoncrf) December 28, 2021 Jorge Jesus ir para o Atlético é hora do @marcosbrazrio tomar vergonha na cara e pedir pra sair do Flamengo. Não só ele como o @BapLuizEduardo também sair sem contar o tal conselho que não entende nada de futebol. Não dá pra ficar com amadores comandando o futebol. — Valjean Júnior (@ValjeanJunior) December 28, 2021 Pfv Jorge jesus não va para o Atlético mineiro, pfvvvvv — Carlos Yuri (@carlosknfe) December 28, 2021 se o Jorge Jesus for pro Atlético, vai ser a gota d'água p eu entrar em depressão — davi (@daviduarteee_) December 28, 2021 Se o Jorge Jesus for pro atlético eu vou entrar numa depressão profunda, pelo amor de Deus seu velho safado eu tô te defendendo faz 2 anos não faça isso comigo — Ryan Cardoso (@crfryanx) December 28, 2021 Sr.Jorge Jesus, se o senhor pensar em ir para o tal clube atletico mineiro, eu não irei entender legal, irei te odiar do fundo do meu coração, sendo que tenho um amor pelo senhor, atenciosamente eu.@JorgeJesus__ @marcosbrazrio — frank (@cauascheffer) December 28, 2021 Nas redes sociais, torcedores do Flamengo se desesperaram com o caminho aberto para o Mister assumir o Atlético-MG. Alguns fizeram críticas à postura do vice de futebol, Marcos Braz, que decidiu não esperar mais que o treinador definisse sua situação com o Benfica.

Jesus era a primeira opção do Flamengo para comandar o clube em 2022. No entanto, após dias de negociação, o clube não teve uma posição concreta do treinador e decidiu partir para um plano B, acertando com Paulo Sousa. A tendência é que ele seja anunciado em breve pelo clube.