Paulo Sousa - técnico flamengo - Vincenzo PINTO - AFP

Publicado 27/12/2021 16:32

Rio - O jornalista Milton Neves, da Band, ironizou a possível chegada de Paulo Sousa ao Flamengo, em sua coluna no portal "UOL Esportes". O apresentador afirmou que o "fantasma" de Jorge Jesus deve seguir assustando o novo treinador rubro-negro. Além disso, registrou que o técnico português terá o mesmo trajeto de Domènec Torrent.

"O Rubro-Negro seguirá batendo lata enquanto não trouxer de volta Jorge Jesus. Sempre existirá na Gávea a sensação de que o Fla de 2019 pode voltar com JJ. Por isso, para que o time carioca vire a página, é preciso recontratá-lo a qualquer custo. Para o bem ou para o mal. Enquanto isso não acontecer, seguirá batendo a cabeça por aí com técnicos tipo Domènec 2.0", afirmou Milton Neves no portal UOL Esportes.



O Flamengo planeja anunciar o novo treinador nos próximos dias. Por outro lado, o técnico português Paulo Sousa precisa acertar a rescisão com a Federação Polonesa para encerrar o contrato com a seleção da Polônia.