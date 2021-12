Jorge Jesus - Alexandre Vidal/Flamengo

Jorge JesusAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 28/12/2021 09:27 | Atualizado 28/12/2021 09:28

Rio - Não será desta vez que Jorge Jesus retornará ao Flamengo. Com a situação do Mister indefinida, o clube optou por um acerto com o português Paulo Sousa. Em entrevista ao jornalista Renato Maurício Prado, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, admitiu que Jesus sempre foi a primeira opção, mas explicou que teve que desistir do negócio por conta da incerteza do treinador.

“Não dava mais para esperar o Jorge Jesus. Ele não nos deu nenhuma sinalização clara de que queria voltar. Estava jogando conosco e com o Benfica. Se o Mister tivesse me dito: ‘Espera até o dia 30’, eu teria esperado. Mas ele não disse nada. Ele ficava na dele e, quando questionado, repetia que dependia do Benfica”, disse Braz.

“Esperei o máximo que podia, fiz tudo que era possível, mas a verdade é que ele não me passou nenhuma segurança. Até entendo, mas para mim, deu", completou.