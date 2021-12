Vice de futebol do Flamengo - Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 27/12/2021 19:44

Rio - O meia-atacante Giorgian De Arrascaeta, de 27 anos, está sendo monitorado pelo Borussia Dortmund, da Alemanha. De acordo com o portal italiano Calciomercatto, o atleta pode selar novo destino para a próxima temporada.

O atual vínculo do meia-atacante uruguaio vai até dezembro de 2023 e conta com o desejo da diretoria do Flamengo e do próprio atleta para estender o vínculo. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, afirmou que a negociação está resolvida.

"O Arrascaeta tem mais dois anos de contrato, a gente vem tentando ampliar o vínculo dele com o clube. Existe um item em relação a quem ainda detém os direitos dele de 25%, e a gente com calma está tratando isso", disse o vice de futebol Marcos Braz.

"O Arrascaeta é prioridade e estamos tratando desta maneira, mas não acontecendo a renovação dele não poderíamos parar as outras. Meu relacionamento com o atleta é muito bom, sabemos da importância dele no grupo e com calma vamos resolver", concluiu.