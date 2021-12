Jorge Jesus - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 27/12/2021 21:55

Rio - O comentarista Zé Elias, da "ESPN", afirmou que a personalidade do treinador Paulo Sousa, que tem acerto com o Flamengo, é mais forte do que a de Jorge Jesus. Além disso, o ex-jogador criticou a forma que o ex-técnico rubro-negro se despediu antes de assumir o Benfica.

"Com todo respeito, mas tem que comprar um óleo de peroba pra passar na cara do Jorge Jesus. Porque pra falar que ele está chateado depois da forma como ele saiu do Flamengo, é vergonhoso ele falar isso. Me lembro que na época da saída dele, falei que o mínimo que ele poderia fazer era botar a cara e agradecer a torcida do Flamengo. Entretanto, Jorge Jesus não fez isso, pegou as coisinhas dele e foi embora", disse o comentarista Zé Elias.

"Além disso, o português usou o Flamengo o tempo todo. O que é normal, esta no direito dele como profissional. Mas ele já chegou no clube falando que ia treinar cinco grandes clubes do futebol europeu. Ai depois ele deu uma pausa no meio do ano pra ver se algum clube vinha entrar e contato e ninguém veio", completou.



"Posteriormente, Jorge Jesus falou que era movido a várias paixões. Ou seja, em nenhum momento ele bateu o pé e confirmou a questão Flamengo. A maior prova foi a forma como foi embora. Ele pressionou pra renovar e depois chegou o Benfica e partiu pra Portugal. ‘A mas o Benfica pagou a multa’. Mas ele não ama tanto o Flamengo? Porque não ficou? Então, acho que essa parte artística do Jorge Jesus já caiu. Ninguém mais acredita", concluiu.