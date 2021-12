Rodolfo Landim foi reeleito para seguir no comando do Fla - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 27/12/2021 18:44

Rio - O presidente Rodolfo Landim, do Flamengo, em entrevista ao "Paparazzo Rubro-negro", negou que a diretoria rubro-negra tenha negociado o retorno do treinador Jorge Jesus. Além disso, afirmou que as conversas com o técnico português foram preliminares, com posicionamentos formais do próprio profissional e do Benfica.

"Não havia negociação nenhuma em andamento e muito menos bem encaminhada com o Jorge. As conversas preliminares tidas com ele foram terminativas em todos os sentidos que se possa imaginar. Houve até posicionamentos formais do Benfica e do próprio Jorge em relação ao assunto", afirmou Landim ao Paparazzo Rubro-negro.

"O Paulo Sousa estava entre os nomes selecionados para contato pelo Comitê do Futebol. A partir daí, a bola ficou com o Marcos e o Bruno, para negociações e comigo para acompanhamento, orientação e aprovação. O resto é bla-bla-bla", concluiu.