Gabigol comemora o gol de empate na final da Libertadores - Alexandre Vidal/Flamengo

Gabigol comemora o gol de empate na final da LibertadoresAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 28/12/2021 13:16

Rio - Gabigol voltou a despertar interesse do futebol europeu. De acordo com o jornal "Mirror", o Newcastle, da Inglaterra, está de olho na contratação do artilheiro rubro-negro para o restante da temporada.

Segundo a publicação, a ideia do time inglês é contratar o camisa 9, inicialmente, por empréstimo de seis meses. O Flamengo estaria disposto a topar o negócio, desde que a venda por 17 milhões de euros fosse sacramentada no fim do ano.

Vale lembrar que, recentemente, o Newcastle foi comprado por investidores sauditas. Portanto, a equipe deve vir forte em busca de reforços.

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024 e o clube não deve facilitar sua saída. O jogador está de férias e só se reapresenta no dia 10 de janeiro.