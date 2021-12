Dizem as más línguas que uma reviravolta ainda pode acontecer - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 28/12/2021 15:42

Jair, do Atlético-MG Divulgação Rio - Após grande temporada pelo Atlético-MG, o volante Jair começou a ser cobiçado no mercado. Segundo a ESPN, Flamengo e Palmeiras demonstraram interesse no jogador e, inclusive, já fizeram uma sondagem para contratá-lo para 2022.

Além dos rivais brasileiros, Jair também teria chamado atenção do futebol norte-americano, que vem fazendo negociações cada vez mais fortes. A tendência é que apareçam outros interessados.

Peça-chave no time do Galo que conquistou o Brasileirão e a Copa do Brasil, Jair tem contrato com o clube mineiro até 2023. Antes de ouvir as propostas, o jogador quer negociar uma extensão de vínculo com o clube mineiro, em busca de uma valorização.