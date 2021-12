Paulo Sousa terá o primeiro encontro com o grupo no dia 10 - AFP

Paulo Sousa terá o primeiro encontro com o grupo no dia 10AFP

Publicado 30/12/2021 09:49

Rio - O técnico Paulo Sousa parece não ter deixado muitas saudades na Polônia. Após o treinador ter sido anunciado pelo Flamengo na última quarta-feira, a Tvp Sport, emissora local, respondeu a publicação do Rubro-Negro escrevendo: "Não se deixem enganar".

Paulo Sousa foi a opção do Flamengo após o clube não ter uma posição definitiva de Jorge Jesus sobre um possível retorno. Diante da incerteza em relação ao Mister sobre a saída do Benfica, que acabou acontecendo na manhã da última segunda-feira, o Rubro-Negro preferiu partir para outra alternativa. A reunião que fechou a contratação do português aconteceu no último sábado (25), em Fátima, cidade na Serra de Aire, em Portugal, com os representantes do treinador.



Para comandar o Flamengo, Paulo Sousa pediu demissão da seleção da Polônia. Inclusive foi ele que arcou com a multa rescisória, em torno de 300 mil euros. Junto com ele, chegam os auxiliares Manuel Cordeiro e Victor Sanchez, o treinador de goleiros Paulo Grilo, os preparadores físicos António Gomez e Lluís Sala, além do analista Cosimo Cappagli.