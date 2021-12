Paulo Sousa é o novo técnico do Flamengo - Divulgação

Paulo Sousa é o novo técnico do FlamengoDivulgação

Publicado 29/12/2021 18:51

O técnico Paulo Sousa, anunciado de forma oficial pelo Flamengo nesta quarta-feira, já deu a sua primeira entrevista como profissional do Rubro-Negro. Veja abaixo os trechos divulgados nas redes sociais do Rubro-Negro:

A respeito do elenco, Sousa destacou que todos os jogadores serão essenciais, sobretudo pela longa e apertada temporada:



- Todos (jogadores do elenco chamam a atenção). Todos os jogadores serão muito importantes, a temporada é longa, são muitos jogos. Claro que há muitos jogadores que se destacaram nos últimos anos, vão se destacar essa temporada, mas todos eles serão muito necessários, e o compromisso de todos é o que vai nos levar aos melhores objetivos, que são os objetivos do Flamengo, sempre. Criar emoção em todos os nossos torcedores com vitórias constantes. A cultura da vitória é muito importante.

Com "ótimas expectativas", Paulo Sousa também salientou o que o fez trocar a seleção polonesa, com quem tinha vínculo até maio deste ano e pediu dispensa após pagar multa rescisória de quase R$ 2 milhões, pelo Flamengo:



- A grandeza do clube, as minhas próprias expectativas de ganhar junto a um clube que tenha ambições constantes.