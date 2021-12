Paulo Sousa desembolsou R$ 2 milhões para treinar o Flamengo | Flamengo | O Dia

Paulo Sousa - técnico flamengo - Vincenzo PINTO - AFP

Publicado 29/12/2021 14:17

Rio - Fechado para ser o novo técnico do Flamengo em 2022, Paulo Sousa precisou desembolsar um alto valor para poder acertar com o Rubro-Negro. De acordo com o site "GE", o português desembolsou R$ 2 milhões para rescindir seu contrato com a Polônia.

Sousa já fez o pagamento e assinou a rescisão. Ele entende que uma vinda para o Flamengo, neste momento, será melhor para sua carreira, e por isso concordou em arcar com o valor.

Paulo Sousa assinou contrato de dois anos com o Flamengo.. A tendência é que ele seja anunciado pelo Rubro-Negro nas próximas horas.