Wagner MirandaDivulgação Flamengo

Publicado 29/12/2021 19:03

O Flamengo começou o processo de reformulação na comissão técnica permanente do clube. O primeiro a dizer adeus foi o preparador de goleiros Wagner Miranda, que foi demitido nesta quarta-feira por Bruno Spindel, diretor executivo.

Wagner Miranda, inclusive, já se manifestou oficialmente e abordou o saída do Flamengo, clube que trabalhava desde o começo de 2019.

"O futebol é assim. Uns chegam e outros acabam tendo que sair. Mas o que posso dizer é que sou e sempre serei muito grato ao Flamengo, clube que me abriu as portas lá em 2005. Depois de sete anos na base, cheguei ao profissional e pude desenvolver ainda mais o meu trabalho e ajudar na formação de vários grandes nomes."

Conhecido internamente como "Gigante", o preparador de goleiros não se mostrou magoado com a diretoria do Flamengo e fez agradecimentos:



"Queria agradecer também ao presidente Landim, ao Spindel, ao Marcos Braz e ao Bap pela confiança que sempre depositaram no meu trabalho. Aos meus goleiros, incansáveis e de um potencial enorme, e a todos os demais jogadores do elenco, o meu muito obrigado. Formamos uma família e sentirei saudades do dia a dia, assim como me fará falta a torcida do Flamengo. Mas saio com a certeza do dever cumprido."