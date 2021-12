Flamengo mira empréstimo de Philippe Coutinho - Foto: PAU BARRENA/AFP

Flamengo mira empréstimo de Philippe CoutinhoFoto: PAU BARRENA/AFP

Publicado 30/12/2021 15:14 | Atualizado 30/12/2021 15:18

Rio - O meio-campista Philippe Coutinho, de 29 anos, entrou na mira do Flamengo para a próxima temporada. Sem espaço no Barcelona, o ex-jogador e cria das categorias de base do Vasco, não descarta o retorno ao Brasil em 2022. A informação é do jornal espanhol "Sport".

"Ele se sente atraído pela ideia de passar um período em sua cidade natal, jogando em um time ofensivo com vários jogadores da seleção brasileira , o que serviria de trampolim para pensar em relançar sua carreira e poder estar em novembro em Catar 2022", destacou o jornal espanhol 'Sport'.

Ainda de acordo com o "Sport", a ideia do Flamengo é de fazer um contrato por empréstimo até junho de 2022, desembolsando 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões), pela permanência do jogador no Brasil. Na Europa, o atleta recebe 15 milhões de euros (R$ 94,6 milhões) por temporada, o que acarretaria em uma queda em seus ganhos para poder atuar em solo brasileiro.

Por outro lado, a Copa do Mundo de 2022, no Catar, pode atrair o jogador a ficar mais perto do radar de Tite, sendo mais um atleta para ser cogitado na futura lista de convocações para o torneio mundial.