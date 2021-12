Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Divulgação

Publicado 30/12/2021 16:44

Bill Luciano Belford/Agência O Dia Rio - O Flamengo acertou, nesta quarta-feira, a venda em definitivo do atacante Bill para o Dnipro -1, da Ucrânia. Segundo o "GE", o time europeu desembolsou 400 mil euros (R$ 2.5 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador.

Bill já estava emprestado pelo Flamengo ao Dnipro -1. O atacante teve bom desempenho com a camisa do time europeu, que decidiu comprá-lo pensando em uma futura venda.

Promovido aos profissionais do Flamengo em 2019, Bill atuou pouco com a camisa rubro-negra. Foram apenas jogos, com um gol marcado.