Vice de futebol do Flamengo - Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Vice de futebol do Flamengo - Marcos BrazAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 30/12/2021 11:27

Otávio, meia do Bordeaux AFP Rio - Após oficializar a contratação do técnico Paulo Sousa, o Flamengo começa a mapear o mercado em busca de reforços. De acordo com o portal "Footmercato", o Rubro-Negro está interessado na contratação do volante Otávio, de 27 anos, ex-Athletico-PR e que atualmente defende o Bordeaux, da França.

Otávio tem contrato com o Bordeaux apenas até julho de 2022 e vem sendo pouco aproveitado, o que facilitaria uma negociação. No entanto, o Rubro-Negro deve ter concorrência, já que o Atlético-MG também está de olho no atleta.

Otávio foi revelado pelo Athletico-PR e vendido ao Bordeaux em 2017, após se destacar atuando pelo Furacão. O time francês desembolsou cerca de R$ 27 milhões pelo jogador.