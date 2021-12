Paulo Sousa - AFP

Paulo SousaAFP

Publicado 30/12/2021 14:01

Rio - O pedido de demissão da seleção da Polônia para treinar o Flamengo deixou Paulo Sousa com o filme totalmente queimado no país. Em meio à diversas críticas dos polacas, o treinador também foi detonado pelo jogador de basquete Marcin Gortat, do Los Angeles Clippers, da NBA, que desejou seu fracasso no time carioca.

“Só espero que acorde amanhã em cima de uma ponte feita de Lego. Arrebentou com 40 milhões de polacos! Que seja derrotado nos primeiros cinco jogos da época e termine demitido imediatamente”, postou o atleta no Twitter.

Paulo Sousa irritou os polacas por ter pedido demissão próximo à repescagem que a Polônia disputará para ir à Copa do Mundo, em 2022. Em março, a seleção europeia enfrenta a Rússia.