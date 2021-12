Alessandro Molon (PSB) - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 30/12/2021 12:52

Paulo Sousa AFP Rio - O deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ) encarou com bom humor a semelhança física apontada por torcedores entre ele e Paulo Sousa, novo técnico do Flamengo. Em sua conta no Twitter, o político disse estar sendo confundido com o português.

"Tem gente me confundindo com o novo técnico do Flamengo, Paulo Sousa… Não sou eu!!! Pelo visto usamos o mesmo xampu, mas sou apenas um torcedor apaixonado pelo Flamengo! Boa sorte, Paulo Sousa! Que você traga muitas vitórias e alegrias pra nação!", escreveu Molon.

Paulo Sousa foi anunciado como novo técnico do Flamengo na última quarta-feira. Ele assinou contrato para comandar o Rubro-Negro pelos próximos dois anos.