Jorge Jesus estava nos planos do Flamengo para 2022Cátia Luís / Benfica

Publicado 30/12/2021 20:40

Rio - O técnico Jorge Jesus era o plano A da diretoria do Flamengo para assumir o Rubro-negro na próxima temporada. Por outro lado, a indecisão com a permanência no Benfica atrasou o planejamento do clube carioca para 2022 e adiantou a chegada do treinador Paulo Sousa.

Para o jornalista André Rocha, do portal "UOL Esportes", a saída do Benfica e o retorno ao Flamengo seria uma derrota para Jorge Jesus. Além disso, afirmou que a chegada de Paulo Sousa, após romper com a Federação Polonesa de Futebol, teve lógica.

"Hoje, clubes estão acima de seleções em termos de mercado de treinadores. Grandes técnicos comandam grandes clubes. O Paulo Sousa sair da seleção polonesa para vir ao Flamengo tem lógica. Fazer uma campanha media em uma Euro, em uma Copa do Mundo, não o credencia para um grande clube na Europa", disse o jornalista André Rocha no portal 'UOL Esportes'.

"Voltar ao Flamengo, para Jorge Jesus, era descer de nível. Sair do Benfica e vir para o Flamengo seria uma derrota para ele. Assim como sair da Polônia e vir para o Flamengo é uma vitória para o Paulo Sousa", concluiu.