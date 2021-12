Marcos Braz - Divulgação

Publicado 31/12/2021 09:32

Soteldo Divulgação Rio - Apesar de ainda não ter contratado nenhum reforço para 2022, o Flamengo está atento ao mercado. De acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, o meia Soteldo, ex-Santos, foi oferecido ao Rubro-Negro para 2022.

Soteldo vinha conversando com Palmeiras e São Paulo para um retorno ao Brasil, mas as conversas travaram. Atualmente, o venezuelano defende Toronto, do Canadá, que disputa a Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos.

Soteldo tem contrato com o time canadense até 2024. O alto salário pode facilitar para que ele seja liberado para retornar ao Brasil.