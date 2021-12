Jorge Jesus - Divulgação/Benfica

Jorge Jesus Divulgação/Benfica

Publicado 31/12/2021 11:16

Rio - Livre no mercado após anunciar sua saída do Benfica e não fechar com o Flamengo, Jorge Jesus mapeia o mercado enquanto não recebe chance em um novo clube. De acordo com Jorge Nicola, o Mister buscou informações sobre como está a situação do técnico Sylvinho no Corinthians.

“O que existiu, em algum momento, foi o Jorge Jesus perguntar aos representantes dele no Brasil, o pessoal do escritório do Giuliano Bertolucci, sobre a situação do Corinthians. Perguntou como estava e se o técnico estava firme, ele quis entender as condições. O pessoal contou que o Sylvinho é o atual técnico e a diretoria bancou o Sylvinho para 2022. Não passou disso, ninguém fez proposta pelo Jorge Jesus“, disse o jornalista em seu canal.

Apesar de criticado pela torcida, Sylvinho deve seguir à frente do Corinthians em 2022, enquanto Jesus segue como nome mais forte para assumir o Atlético-MG.