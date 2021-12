Marcos Braz e Bruno Spindel estão há uma semana em Portugal - Alexandre Vidal/Flamengo

Marcos Braz e Bruno Spindel estão há uma semana em PortugalAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 31/12/2021 14:51

Willian Arão, volante do Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo Rio - O Flamengo rejeitou uma proposta do Al Taawon, da Arábia Saudita, pelo volante Willian Arão. O jogador, que é o mais antigo do elenco do Flamengo, está nos planos de Paulo Sousa para 2022. A informação é do site "Torcedores.com".

Segundo o portal, o clube árabe ofereceu 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões, pela cotação atual) para adquirir 100% dos direitos econômicos do volante. No entanto, o valor não agradou à diretoria rubro-negra, que deseja pelo menos 8 milhões de euros (R$ 50,5 milhões).

Willian Arão está no Flamengo desde 2016. Com a camisa rubro-negra, o volante foi multicampeão, conquistando dois Brasileiros, uma Libertadores, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa e quatro Cariocas.