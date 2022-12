Edson Cariús é apresentado na Portuguesa - Divulgação/Portuguesa-RJ

Publicado 08/12/2022 17:38 | Atualizado 08/12/2022 17:44

Rio - Com o final do ano se aproximando, as equipes começam a se movimentar no mercado e contratar para a próxima temporada. Na última quarta-feira (07), o atacante Edson Cariús acertou com a Portuguesa-RJ. Com passagens de destaque pelo futebol cearense, Cariús, pela primeira vez, atuará no Rio de Janeiro. O atacante falou sobre a motivação em disputar um dos principais campeonatos do Brasil.

“Estou muito feliz com essa oportunidade de defender a Portuguesa. É uma equipe que fez boas temporadas recentemente e possibilitou muitas oportunidades aos atletas. Chego bastante motivado e com a uma grande vontade de vencer e conquistar grandes coisas pela Portuguesa. Essa será a minha primeira oportunidade no futebol carioca, que é um dos principais centros do futebol brasileiro. Sei que vamos enfrentar adversários fortes e isso me motiva ainda mais para esse desafio”, disse.

Na temporada 2022, Edson Cariús mostrou todo o seu faro de artilheiro. Defendendo o Ferroviário, o centroavante, de 34 anos, conquistou a artilharia do campeonato, deixando para trás atacantes de Fortaleza e Ceará. O agente de Cariús, Marquinhos Maia, falou sobre o acerto com a Portuguesa e porque escolheu a equipe carioca.

“Nós tínhamos o interesse de algumas equipes pelo Cariús. Ele fez uma boa temporada em 2022 e isso chamou a atenção de vários mercados. Recebemos algumas propostas e sondagens, mas o projeto da Portuguesa chamou muito a atenção dele, por ser uma grande equipe, que disputa um dos campeonatos mais fortes do país. Isso foi uma motivação grande pra ele”, disse.

O contrato de Edson Cariús com a Portuguesa vai até 10 de abril de 2023.