John Textor vai se tornar o acionista majoritário do Lyon, da França - AFP

Publicado 11/12/2022 15:33

Rio - Dono de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo, o norte-americano John Textor está próximo de concretizar a compra de mais um clube. Na noite do último sábado (10), o Lyon, da França, informou que a Eagle Football, holding do empresário, atendeu todos os requisitos para a compra da SAF do clube francês, e que a conclusão da operação deve ocorrer até dia 19 de dezembro.

"A Eagle agora confirma que todos os consentimentos necessários foram obtidos e os acordos relacionados assinados, de modo que todas as condições foram cumpridas para concluir a transação. A Eagle e suas fontes de financiamento, bem como os vendedores (acionistas) e o OL Groupe, estão agora prontos para iniciar o processo de fechamento", diz um trecho do comunicado.

John Textor irá adquirir 66.5% das ações do Lyon, podendo, ainda, ampliar este número para até 88.5%. O valor total do clube francês foi estimado em cerca de 798 milhões de euros (aproximadamente R$ 4.4 bilhões, na cotação atual). O compromisso foi firmado oficialmente em junho pelo próprio empresário. A aquisição, no entanto, precisou ser adiada por conta de pendências com a documentação.

Com o término do processo e a compra concretizada, o Lyon passará a ser o quarto clube administrado por John Textor. Atualmente, o empresário norte-americano é dono do Botafogo, do Crystal Palace, da Inglaterra, e do RWD Molenbeek, da Bélgica.