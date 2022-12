Cafu foi o capitão da seleção brasileira na conquista do penta em 2002 - Agência Brasil

Publicado 12/12/2022 16:35

São Paulo - A Justiça de São Paulo determinou nesta segunda-feira (12) que Cafu seja despejado de sua residência em Alphaville, em São Paulo, por causa de uma dívida com dois empresários. A decisão foi tomada pelo juiz Raul de Aguiar Ribeiro Filho. O imóvel, localizado em Barueri, foi colocado no processo pelo ex-jogador como garantia de pagamento.

O processo foi movido em outubro de 2017. Os empresários alegavam que emprestaram R$ 1 milhão para Cafu. O ex-jogador se comprometeu a pagar o valor parcelado em três meses, pagando R$ 160 mil a mais em juros. Entretanto, ele não cumpriu o acordo. Em sua defesa, o capitão do penta alega que os juros cobrados "são abusivos, ilegais e criminosos" e que a taxa é equivalente a 16% do crédito tomado.

A justiça paulista não aceitou a argumentação de Cafu e determinou a desocupação compulsória do imóvel, que foi colocado como garantia. Na decisão, o juiz Raul de Aguiar Ribeiro Filho autorizou, em caso de necessidade, o arrombamento do imóvel com uso de força policial, na hipótese de haver alguma resistência ao cumprimento da medida.

Capitão do pentacampeonato mundial da seleção brasileira em 2002, Cafu estava no Catar acompanhando o Brasil na Copa do Mundo de 2022. Ele esteve presente em todos os jogos ao lado de ex-jogadores como Ronaldo, Roberto Carlos, Kaká e Rivaldo, e acompanhou a eliminação diante da Croácia, nos pênaltis, na última sexta-feira (9).