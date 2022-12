Dunga, ex-técnico da Seleção Brasileira - Lucas Figueiredo / MoWa Press / Divulgação

Publicado 12/12/2022 16:55

Repórter da ESPN, o jornalista Cícero Mello falou sobre o período em que dividiu as coletivas de imprensa da Seleção Brasileira com o técnico Dunga. Em entrevista ao programa "Charla Podcast", o experiente comunicador relembrou a primeira passagem do ex-jogador no comando da Seleção (2006 - 2010) e disparou.



"Esse é uma anta (Dunga). Se você me perguntar quem foi o cara mais imbecil que você conheceu no futebol: foi o Dunga. (...) Toda entrevista era uma briga, uma confusão. Porque ele não entendia a pergunta, tinha que traduzir, mesmo o idioma sendo português, tinha que traduzir para ele, ele não entende. Primeiro que ele não tem cultura", disse.

Cícero afirmou que trouxe novos elementos para as coletivas de imprensa no futebol brasileiro, com perguntas fortes e que tiravam os entrevistados da 'zona de conforto'. Contudo, segundo ele, Dunga era o mais difícil destes personagens, já que não compreendia os questionamentos levantados.



Na sequência, o jornalista destacou que o treinador morou um tempo na Europa nos tempos de jogador e não conseguiu absorver uma cultura intelectual.



"O cara que vai para a Itália, vai para a Alemanha, vai para França, tem que procurar crescer como pessoa, como ser humano. Ir ao teatro museu, conhecer um outro idioma, o cara continua como a mesma cabeça pequena de quando morava aqui (no Brasil)", afirmou.

Após a eliminação na Copa da Alemanha, em 2006, Dunga foi escolhido como o novo treinador da Seleção Brasileira, substituindo Carlos Alberto Parreira, embora não tivesse nenhuma experiência profissional na função. Entre altos e baixos, o treinador se manteve no cargo até a Copa do Mundo seguinte, na África do Sul, em 2010, quando também foi eliminado nas quartas de finais do torneio. Pela Seleção, Dunga conquistou a Copa América de 2007 e a Copa das Confederações de 2009.