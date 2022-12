Germán Cano, atacante do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 13/12/2022 16:25

Catar - Após o fim da era Tite na seleção brasileira, a CBF inicia a preparação visando o próximo ciclo da Copa do Mundo. Um dos principais assuntos a ser debatidos pela entidade é a escolha do novo treinador da Seleção. Com diversos nomes sendo cogitados, o atacante Germán Cano, do Fluminense, deu a sua opinião sobre a possibilidade de um técnico estrangeiro assumir a seleção, usando Abel Ferreira como exemplo.

"Creio que pode sim (treinador estrangeiro na seleção brasileira). Por que não? Abel Ferreira é um grande técnico, que ganhou muitos títulos no Brasil. É um dos melhores do Brasil", destacou Cano, em entrevista à ESPN Argentina.

O atacante também comentou sobre a possibilidade de Fernando Diniz assumir a Seleção, deixando claro a sua vontade de que o profissional permaneça no Fluminense, mas destacando a sua capacidade técnica.

"Nosso técnico também, o Fernando Diniz. Ele está na lista. Propõe o jogo, é diferente do resto, porque o conhece, estilo totalmente diferente. Está na lista. Queremos que ele fique no Fluminense, estamos na Libertadores e é um grande técnico para que possamos conseguir os objetivos em 2023", comentou o atacante.

Além de Fernando Diniz e Abel Ferreira, outros nomes como Jorge Jesus, Dorival Júnior e até mesmo Carlo Ancelotti foram cogitados na seleção brasileira. A CBF, por outro lado, destacou que a decisão será tomada com calma, e será anunciada apenas no começo de 2023.