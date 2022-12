Vitor pereira deixou o Corinthians no dia 13 de novembro - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 13/12/2022 16:16

O técnico português Vítor Pereira, que comandou o Corinthians na última temporada, foi anunciado oficialmente como treinador do Flamengo . O comandante deixou o clube paulista alegando que precisava ficar com a família em Portugal, sendo o estado de saúde da sogra um dos motivos. Para Ana Canhedo, correspondente do Timão no "GE", o acerto com o Flamengo foi uma "traição" de Vítor com os corintianos.

"Umas das traições mais feias do futebol. Ninguém me contou, eu vi o amor de uma enorme parcela da Fiel por esse cara, que usou um problema de saúde de ente próximo pra sair do clube. Aos flamenguistas, isso nada tem a ver com vocês (já que aqui é uma rede chata demais)", escreveu a jornalista em seu perfil no Twitter.

Os comentários da publicação de Ana foram "invadidos" por flamenguistas. A grande maiorias dos torcedores do Rubro-Negro discordaram da visão da jornalista e defenderam o novo treinador do clube.



"Não seria feia se fosse ao contrário, né? Eu estou é rindo muito da revolta dos 011", escreveu um torcedor.



"Querida Ana, o contrato dele acabou e ele tinha total direito de escolher aonde ele quer trabalhar. Sobre a justificativa ser apenas o problema de saúde da sogra, prefiro aguardar ele dar a explicação dele pois até o momento não o ouvimos", publicou outro.

Por outro lado, muitos corintianos deixaram comentários no tweet compartilhando visão similar à jornalista da Globo e condenando a atitude do ex-técnico do Corinthians.



"O mal dos flamenguistas é querer discutir com nós corintianos sendo que sabemos que o Flamengo não tem culpa de nada, a questão em si foi o caráter do Vitor Pereira e o que falou antes de sair daqui, o Flamengo não tem nada a ver. O problema é com ele", publicou um torcedor do clube.



"Isso serve pra torcida do Corinthians abrir o olho e parar de idolatrar qualquer um", escreveu outro corintiano.