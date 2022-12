Carlo Ancelotti - AFP

Publicado 13/12/2022 15:31

Rio - Ventilado como um dos possíveis alvos da CBF para substituir Tite, o treinador italiano Carlo Ancelotti deseja cumprir até o fim o seu contrato com o Real Madrid. Atual campeão europeu, o técnico tem vínculo com o clube espanhol até o meio de 2024. As informações são da "ESPN".

Com isso, a contratação do técnico para a assumir a seleção brasileira fica muito complicada. O desejo do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, é de que o novo nome assuma o comando do Brasil já em janeiro do ano que vem.

Ancelotti, de 63 anos, é um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol europeu. Ele já passou por clubes importantes como Milan, Juventus, Chelsea, PSG, Bayern e Real Madrid. No total, foi campeão da Liga dos Campeões em quatro oportunidades.

Além do histórico vitorioso, Ancelotti também foi visto como um bom nome pela facilidade de trabalhar com brasileiros. Ele potencializou o futebol de Vinicius Junior, Éder Militão e Rodrygo no Real Madrid. No passado já dirigiu Kaká, Cafú e Dida no vitorioso elenco do Milan no anos 2000.