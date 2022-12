Pelé está internado em um hospital em São Paulo - Reprodução/Instagram @Pele

Pelé está internado em um hospital em São PauloReprodução/Instagram @Pele

Publicado 13/12/2022 17:45

São Paulo - Ex-companheiro de Pelé nos tempos de Santos, Manoel Maria se encontrou com ele no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o Rei do Futebol está internado para reavaliações do tratamento quimioterápico do seu tumor de colón, identificado em setembro de 2021. O colega do ídolo do futebol brasileiro tranquilizou o público sobre o estado de saúde do Rei.

"Ele não está bem. Todos sabemos que a doença é grave, mas não é como as pessoas falam, a imprensa noticia, que está em fase terminal, usando medicamentos paliativos. Não é nada disso. Ele está tomando uma medicação, tendo uma reação boa. Encontrei ele bem, me reconheceu e falou comigo", disse ao jornalista Carlos Ferreira, da TV Liberal. Manoel ainda completou a fala com palavras de carinho ao amigo:



"Essa doença é terrível, todos sabem disso. Mas que pelo menos Deus prolongue mais a vida dele, e que eu possa gozar da sua amizade, carinho e amor".



Manoel Maria vestiu a camisa do Santos no final da década de 1960, época 'dourada' do Peixe na qual Pelé brilhava com a camisa 10. Eles construíram uma relação de amizade que perdura até os dias de hoje.



ATUALIZAÇÃO SOBRE A SAÚDE DO REI



No início da tarde da última segunda-feira (13), o Albert Einstein divulgou novo boletim médico sobre a internação de Pelé. No documento, consta que ainda não há previsão de alta, mas o Rei tem apresentado evolução no tratamento.



"Ainda sem previsão de alta, o paciente continua apresentando melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória. Segue em quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis", diz o texto assinado pelos médicos Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista, Rene Gansl, oncologista, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente médico do hospital.



O jornal 'Folha de S. Paulo' revelou no dia 4 de dezembro que o ídolo não responde mais às quimioterapias. Por essa razão, ele teria sido colocado em cuidados paliativos após o tratamento comum ser suspenso.



Uma semana depois, à 'TV Globo', Kely e Flávia Arantes do Nascimento, filhas de Pelé, desmentiram a informação e mostraram confiança na alta médica do pai para passar as festas de final de ano com a família.



Segundo o que o LANCE! apurou, Kely acompanhou parte da Copa do Mundo no Qatar, representando o Rei em compromissos comerciais acertados com a Fifa e a Puma, empresa que possui contrato vitalício com o tricampeão mundial.



Pelé vem realizando uma série de postagens em suas redes sociais — mesmo internado —agradecendo o carinho recebido e tranquilizando os fãs sobre sua condição.