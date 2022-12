Michael está no radar do Grêmio para 2023 - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 13/12/2022 17:09

Rio - Um dos destaques recentes do Flamengo, o atacante Michael foi vendido ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, em janeiro deste ano. No entanto, o jogador destacou, em diversas oportunidades, que não está feliz no país árabe, e que pretende voltar ao Brasil. Sabendo disso, o Grêmio demonstrou interesse na contratação do atacante, e até mesmo planejou uma estratégia para a contratação.

O Al-Hilal está proibido de inscrever novos jogadores, por conta de um movimento ilegal na transação entre o meia Mohamed Kanno e o Al Nassr. O clube árabe pretende resolver esta pendência ainda em dezembro. Com isto, Paulo Caleffi, vice-presidente de futebol do Grêmio, afirmou que o clube esperará a resolução do problema para tentar uma investida no atleta.

“Trabalhamos com a realidade do Grêmio. Michael é sem dúvida um ótimo atleta; aliás, tem uma relação excelente com o Renato. Mas o time dele tem esse problema com a Fifa, de maneira que devemos aguardar a chance para progredirmos no negócio”, disse o VP ao portal "Torcedores.com".



Na última temporada, Michael entrou em campo em apenas 20 oportunidades, marcando três gols e dando quatro assistências para seus companheiros. O jogador possui contrato com o clube árabe até junho de 2025.