Ebanie BridgesReprodução / Instagram

Publicado 13/12/2022 16:29

Rio - A lutadora Ebanie Bridges chama muita atenção no esporte pelo seu rendimento como atleta, mas também pela sua aparência. Nova musa do OnlyFans, ela costuma participar das pesagens com roupas que destacam seu corpo. Recentemente, a escolha do modelito acabou gerando consequências para ela. A australiana recebeu uma punição do Twitter.

"Estou bloqueada do meu Twitter desde a noite da pesagem... Está me matando! Eu tentei de tudo, mas agora depende do suporte do Twitter", alegou a australiana.

Por conta da polêmica roupa, a boxeadora foi chamada de "stripper vadia" pela sua adversária Shannon O'Connell. Dentro do ringue, Ebanie Bridges levou a melhor.



"Nada mal para uma 'stripper vadia'. Gosto de lutas duras e sou campeã mundial. Ela veio lutar, mas eu estou melhor, geralmente não sou desrespeitosa, mas ela foi horrível", ironizou.