Diretoria do Flamengo tenta a compra de Ayrton LucasGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 14/12/2022 12:28

Rio - O Fluminense poderá se beneficiar da compra do lateral-esquerdo Ayrton Lucas pelo Flamengo. Segundo o "ge", o Rubro-Negro deve adquirir o jogador em definitivo junto ao Spartak Moscou, da Rússia, por 7 milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões).

Formado nas categorias de base do Fluminense, o clube teria direito a uma parcela por causa do mecanismo de solidariedade da Fifa. Ao todo, o Tricolor receberia 2% da negociação (ou R$ 800 mil).

Ayrton Lucas foi vendido pelo Fluminense para o Spartak Moscou em 2018, por 7 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões na cotação da época). O Tricolor possuía direito de 50% dos direitos econômicos e recebeu metade do valor.

Caso o Flamengo confirme a compra, Ayrton Lucas será o terceiro jogador revelado em Xerém que será comprado pelo clube desde 2019. Além dele, o Fluminense também se beneficiou do mecanismo de solidariedade com as compras de Gerson, em 2019, e Pedro, em 2020.