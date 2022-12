Dodi - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 14/12/2022 11:26

Rio - O Santos anunciou nesta quarta-feira (14) a contratação de mais um reforço para a próxima temporada. Trata-se do meia Dodi, que estava no Kashiwa Reysol, do Japão.

Dodi assinou contrato de três anos com o Peixe. Os valores não foram revelados. No Santos, o jogador disputará posição com Camacho, Sandry e Vinícius Zanocelo (que recentemente foi comprado em definitivo).

Revelado no Criciúma, Dodi teve uma passagem pelo Fluminense, onde se destacou sob o comando de Odair Hellmann em 2020. O jogador foi um pedido do treinador.

No Fluminense, Dodi chegou a disputar 32 jogos sob o comando de Odair Hellmann e era titular. Porém, o jogador teve uma saída conturbada e chegou a ser afastado antes de acertar com o clube japonês.

Dodi é a quarta contratação do Santos para 2023. O clube já anunciou o zagueiro Messias e o atacante Mendoza, que estavam no Ceará, e o lateral-direito João Lucas, que estava no Cuiabá.