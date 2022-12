Silvio Berlusconi foi dono do Milan por mais de 30 anos - Tiziana FABI / AFP

Publicado 14/12/2022 14:00

Rio - Novo proprietário do Monza, da Itália, Silvio Berlusconi fez uma promessa inusitada para motivar os jogadores. O chefe do clube recém-promovido para a elite do futebol italiano prometeu um "ônibus cheio de prostitutas" em caso de vitória sobre o Milan ou Juventus.

"Encontramos um bom treinador, amigo, capaz de estimular nossos rapazes. Também dou uma motivação extra aos jogadores e digo-lhes que se vencermos o Milan, a Juve... um desses grandes clubes grandes, mandarei um ônibus cheio de prostitutas para o vestiário", disse Berlusconi.

Silvio Berlusconi é um empresário bilionário e também político italiano. Além de ser eleito primeiro-ministro em quatro oportunidades, ele também foi dono do Milan durante 31 anos. Ele vendeu o clube por R$ 2,5 bilhões para um grupo chinês em 2017.

Em 2018, Berlusconi comprou o Monza. Na temporada 2021/22, o modesto clube italiano venceu os playoffs da segunda divisão e conseguiu o acesso para a Série A. Na atual edição do Calcio, o clube ocupa o 14º lugar com 16 pontos. A competição está paralisada por conta da Copa do Mundo.