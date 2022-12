Ibrahimovic defende atualmente o Milan, da Itália - AFP

Ibrahimovic defende atualmente o Milan, da ItáliaAFP

Publicado 14/12/2022 12:51

Rio - A rescisão de Cristiano Ronaldo com o Manchester United rendeu comentários. Dessa vez, o atacante Ibrahimovic soltou uma declaração polêmica sobre o ocorrido. Ao site "Goal", o jogador do Milan disse que a verdadeira história nunca será revelada.

"Eu creio que as coisas acontecem e nós nunca vamos saber a verdade. Eles dizem aquilo que querem dizer. Dizem aquilo que precisam dizer para se protegerem. Depois o treinador diz coisas para se proteger a si próprio. Não são como eu, que digo as coisas como realmente aconteceram. Mas todos são diferentes. Toda gente está preocupada com a sua imagem. Para mim a imagem perfeita é ser genuíno. A verdadeira história nunca será conhecida", disse Ibrahimovic.

O Manchester United rescindiu o contrato com Cristiano Ronaldo em meio à Copa do Mundo, dias depois de ir ao ar uma entrevista do português ao programa do polêmico jornalista britânico Piers Morgan, conhecido pelo estilo sensacionalista.

Na entrevista, o craque português desabafou sobre tudo e proferiu inúmeras críticas, atacando o treinador Erik ten Hag, a família Glazer - proprietária do clube -, o ex-treinador do clube Ralph Rangnick e até mesmo os ex-companheiros de clube Wayne Rooney e Gary Neville, que criticaram publicamente suas atitudes recentes. Essas declarações teriam sido a gota d'água após uma temporada de conflitos entre o jogador e o clube inglês.

Cristiano Ronaldo foi para o Manchester United em agosto do ano passado, após deixar a Juventus, da Itália. Na temporada de 2022, ele atuou em 21 partidas, marcou seis gols e deu três assistências.