Técnico da Croácia, Zlatko Dalic, deixou em aberto a possibilidade de Modric não jogar - Foto: AFP

Publicado 14/12/2022 14:31 | Atualizado 14/12/2022 15:14

Após ser derrotada pela Argentina na semifinal da Copa do Mundo, a Croácia iniciou nesta quarta-feira a preparação para disputar o terceiro lugar no sábado. A equipe, no entanto, pode ir a campo incompleta. Isso porque não é certa a participação do capitão Luka Modric.

O jogador, de 37 anos, levou uma bolada no rosto na partida contra a Argentina e ficou atordoado por alguns instantes. Em coletiva de imprensa, o treinador Zlatko Dalic não confirmou a presença do jogador no último jogo da Croácia nesta Copa do Mundo.

"Aconteceu uma situação. A bola o acerta na cabeça quando o jogo estava 3 a 0. Isso complica ainda mais. Com certeza, se ele se despedir da seleção, será uma pena para todas as seleções e torcedores do mundo. A decisão cabe a ele. E é certo que o mundo inteiro o respeita e seria bom se continuasse", disse Zlatko Dalic.

Apesar de ser dúvida, Modric participou do treino regenerativo com seus companheiros de Seleção. Além dele, outras incertezas são o zagueiro Gvardiol, que sente dores, e o volante Bronovic, que teve um problema físico constatado. Os dois atletas serão reavaliados nos próximos dias.

"Temos de preparar a equipe para o sábado. Só vai jogar quem estiver bem, porque temos uma nova final à nossa frente", concluiu o técnico.