Gil do Vigor é torcedor do Sport Recife - Anderson Stevens / Sport

Publicado 14/12/2022 14:42

Recife - Atual presidente do Sport, Yuri Romão, um dos candidatos as eleições do biênio 2023-2024 do clube pernambucano, pode ter uma novidade na sua diretoria, caso seja eleito. Nesta quarta (14), a chapa de Yuri anunciou que o ex-participante do BBB, Gil do Vigor, será o diretor do departamento de inclusão e diversidade do clube, caso sejam eleitos.

Pernambucano e torcedor do Sport, Gil do Vigor foi alvo de ataques homofóbicos feitos por um conselheiro do Sport, em 2021. Pouco mais de um ano após a polêmica, o ex-BBB recebeu o convite para concorrer nas eleições e defender pautas relacionadas a inclusão e diversidade na Ilha do Retiro.



"Fiquei muito feliz com o convite e não pensei duas vezes para aceitar. Sou torcedor do Sport e estou bastante empolgado para agregar ao time do meu coração em uma temática tão importante, que é a inclusão, o respeito a todos e o combate ao preconceito. O Sport é muito grande e tem um enorme potencial mobilizador", destacou Gil do Vigor, em pronunciamento oficial divulgado pela chapa.

As eleições do Sport serão realizadas nesta sexta-feira (16), das 08h até às 18h.