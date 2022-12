Mateus Vital estava no Corinthians desde 2018 - Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Mateus Vital estava no Corinthians desde 2018Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Publicado 14/12/2022 14:51

Revelado pelo Vasco e até esta temporada no Corinthians, Mateus Vital é a nova contratação do Cruzeiro. O jogador de 24 anos assinou contrato até o fim de 2025.



A equipe mineira comprou 35% dos direitos econômicos de Vital, enquanto os paulistas o liberaram após acordo para ficarem com 50%. Ele tinha contrato de mais um ano.



Desde 2018 no Corinthians, o jogador chegou a ser emprestado ao Panathinaikos, da Grécia, e retornou no meio de 2022, terminando a temporada na reserva e em baixa. Ele ficou marcado ao perder um dos pênaltis da derrota corintiana para o Flamengo, na decisão da Copa do Brasil.



De volta à Série A do Brasileirão após três anos, o Cruzeiro anunciou duas contratações para 2023. Além de Vital, o outro nome foi o zagueiro Neris.